Когда Зеленский встретится с Трампом: Чалый сделал важное заявление о дате и секретном оружии для Украины

09.07.2019 12:11

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа в Вашингтоне состоится в течение следующих месяцев.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Валерий Чалый раскрыл детали предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа, передает "Диалог.UA".

"Мы работаем над этим. На этой неделе, вы увидите, приедут (в Вашингтон - ред.) представители президента Зеленского, и мы совместно будем здесь работать, чтобы определить и дату визита, и наполнить его содержанием. Я думаю, это вопрос следующих месяцев", - рассказал дипломат. Также посол отметил, что уровень военно-политического сотрудничества Украины с США сегодня на самом высоком уровне. "92 процента всей помощи по обороне и безопасности поступило от США. В этом году только на оборону и безопасность (было выделено США - ред.) 365 млн, включая 50 млн на летальное вооружение", - отметил Чалый. По словам Чалого, речь идет именно о секретном вооружении, которого в Украине нет на сегодняшний день. "Я не буду говорить о спецификации или о типах (вооружения - ред.), простите, мы партнеры, которые держат тайны. Но вы сможете найти этот перечень в решениях Конгресса", - отметил посол.