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Украину ждет череда больших катастроф и несчастий: астролог Росс назвал самые критичные дни для страны
Предстоящая неделя будет сложной: она начнется тяжело и сулит катастрофы и большие неприятности.
Как рассказал "Главреду" астролог Влад Росси, 9 и 10 июля будет кризисный период. В эти дни не исключается большое количество ДТП, несчастных случаев и разных катастроф. То есть за два дня несчастий может случится больше, чем за месяц, сообщает "Диалог.UA".
"Я бы не советовал летать в это время на самолетах и вертолетах", - отметил Росс. Он также предупреждает, что данное время критическое для семей, для взаимоотношений. "Причем отношения могут портиться как между брачными партнерами, так и между бизнес-партнерами", - предупредил астролог. Однако уже с 11 июля Фортуна начнет возвращаться. Станет легче, пропадет напряженность. "Это время будет более гармоничным. По крайней мере Марс и Меркурий на небе начнут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам, как до этого в июле. В этот период будет вырисовываться благоприятный "парус" хороших удачных ситуаций", - прогнозирует Влад Росс.
Теги: Украина, Донбасс, бизнес, кризис, катастрофа, астролог, ДТП, Влад Росс, астрологический прогноз
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