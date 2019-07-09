Украину ждет череда больших катастроф и несчастий: астролог Росс назвал самые критичные дни для страны

09.07.2019 08:12

Предстоящая неделя будет сложной: она начнется тяжело и сулит катастрофы и большие неприятности.

Как рассказал "Главреду" астролог Влад Росси, 9 и 10 июля будет кризисный период. В эти дни не исключается большое количество ДТП, несчастных случаев и разных катастроф. То есть за два дня несчастий может случится больше, чем за месяц, сообщает "Диалог.UA".

"Я бы не советовал летать в это время на самолетах и вертолетах", - отметил Росс. Он также предупреждает, что данное время критическое для семей, для взаимоотношений. "Причем отношения могут портиться как между брачными партнерами, так и между бизнес-партнерами", - предупредил астролог. Однако уже с 11 июля Фортуна начнет возвращаться. Станет легче, пропадет напряженность. "Это время будет более гармоничным. По крайней мере Марс и Меркурий на небе начнут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам, как до этого в июле. В этот период будет вырисовываться благоприятный "парус" хороших удачных ситуаций", - прогнозирует Влад Росс.