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В Офисе президента рассказали, сколько получает Зеленский и кому не платят зарплату
09.07.2019 17:28
В июне зарплата президента Зеленского составила всего 22 тыс. гривен, чиновники из ОП не получили средств.
Об этом сообщили "Украинским новостям" в Офисе президента, передает "Диалог.UA".
Ранее отец Зеленского остался недоволен "смешной" зарплатой президента. Так, в Офисе президента сообщили, что Зеленский за июнь получил 28 тыс., а с вычетом налогов ему выдали 22 тыс. За май он же получил 12 тыс., а после налогов всего 10 тыс. Отмечается, что в июне сотрудники Офиса президента не получили, как и в мае. Напомним, Богдан, Трофимов, Костюк, Рябошапка, Тимошенко были назначены в Администрацию президента 21 мая, Пристайко - 22 мая, а Гончарук - 28 мая.
Теги: Украина, Донбасс, офис, зарплата, Администрация президента, чиновники, Зеленский
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