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Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО

09.07.2019 14:10
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Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский наконец-то показал зубы и уволил главных таможенников за коррупцию, а также жестко предупредил о последствиях в дальнейшем.
Как сообщает donbass.uа, президент заявил, что все будет меняться и остался всего 1 месяц до активных посадок.



Теги: Донбасс, таможня, коррупция, увольнение, Зеленский
 
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