- «Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины14:45
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО14:10
- Когда Зеленский встретится с Трампом: Чалый сделал важное заявление о дате и секретном оружии для Украины12:11
- Магнитные бури в июле 2019: две даты, когда лучше переждать дома08:52
- Украину ждет череда больших катастроф и несчастий: астролог Росс назвал самые критичные дни для страны08:12
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»21:48
- На Донбассе серьезная авария на водоводе21:30
- Украина и ЕС подписали 5 важных финсоглашений21:04
- Зеленский назвал дату начала работы ВАКС в Украине20:30
- Савченко намерена ехать в ОРДЛО для предвыборной агитации20:14
«Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины
Украинский астролог Влад Росс рассказал, что предстоящая неделя будет сложной для Украины, пишет ДонПресс.
По словам астролога, она начнется тяжело и сулит катастрофы и большие неприятности. Уже 9 и 10 июля будет кризисный период (большое количество ДТП, несчастных случаев и разных катастроф).
«Я бы не советовал летать в это время на самолетах и вертолетах», — отметил Росс.
По его мнению, неделя станет критической для семей, для взаимоотношений.
«Причем отношения могут портиться как между брачными партнерами, так и между бизнес-партнерами», — предупредил астролог.
По словам Росса, уже с 11 июля начнутся изменения к лучшему.
«Это время будет более гармоничным. По крайней мере Марс и Меркурий на небе начнут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам, как до этого в июле. В этот период будет вырисовываться благоприятный „парус“ хороших удачных ситуаций», — сказал астролог.
Теги: Украина, Донбасс, предсказание, астролог
- Афонські старці зробили нове приголомшливе пророцтво про Україну
- Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет успех в работе, а Рыбы получат приятное известие
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Крымский осьминог напророчил "Шахтеру" победу
- Победительница "Битвы экстрасенсов" обещает Украине жуткий год
- Украина победит: откровения от старцев с Афона
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях12:51
- В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»12:29
- В сети показали фото позиций ВСУ после удара НВФ из ПТУР11:52
- Зеленский сделал громкое заявление по Станице Луганской после встречи с Юнкером и Туском11:32
- НВФ применили против ВСУ «Горыныча»11:10
- Дончане готовы к открытому протесту из-за беспредела «властей ДНР»10:49
- «Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины14:45
- "Дороги смерти" между Луганском и Дебальцево: ОБСЕ показала Донбасс с высоты птичьего полета14:30
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО14:10
- Ситуация на КПВВ ОРДО: «В Горловке пропускаю медленно, на Каргиле большая пешая очередь»13:48
- Подрыв военного грузовика на Донбассе из ПТУР: машина полностью уничтожена13:32
- В Макеевке в ДТП мужчину переехали два автомобиля13:12
- В "ДНР" экономическая катастрофа: местные жители плачутся в Сети о диком росте цен и увольнениях12:51
- В Горловке местная «власть» устроила «тотальную проверку»12:29
- Когда Зеленский встретится с Трампом: Чалый сделал важное заявление о дате и секретном оружии для Украины12:11
- Составлен рейтинг смартфонов по качеству связи12:00
- Составлен точный гороскоп на 2020 год для каждого из знаков Зодиака22:38
- Медики назвали лучшие напитки для крепкого сна22:16
- Как улучшить работу иммунной системы18:15
- Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье16:00
- Абсолютна більшість партій – лідерів парламентських перегонів - підтримали Декларацію на захист свободи слова13:21
- Вступительная кампания набирает обороты. Как не пропустить важные даты?11:46
- Как похмелье может повлиять на мозг10:16
- Врачи развенчали главные мифы о головной боли09:45
- Врачи рассказали, в чем вред картошки08:44
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением