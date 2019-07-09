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«Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины

09.07.2019 14:45
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«Ждет череда больших катастроф и несчастий»: Астролог составил прогноз для Украины

Украинский астролог Влад Росс рассказал, что предстоящая неделя будет сложной для Украины, пишет ДонПресс.
По словам астролога, она начнется тяжело и сулит катастрофы и большие неприятности. Уже 9 и 10 июля будет кризисный период (большое количество ДТП, несчастных случаев и разных катастроф).
«Я бы не советовал летать в это время на самолетах и вертолетах», — отметил Росс.
По его мнению, неделя станет критической для семей, для взаимоотношений.
«Причем отношения могут портиться как между брачными партнерами, так и между бизнес-партнерами», — предупредил астролог.
По словам Росса, уже с 11 июля начнутся изменения к лучшему.
«Это время будет более гармоничным. По крайней мере Марс и Меркурий на небе начнут расходиться, не позволяя происходить таким конфликтам, как до этого в июле. В этот период будет вырисовываться благоприятный „парус“ хороших удачных ситуаций», — сказал астролог.



Теги: Украина, Донбасс, предсказание, астролог
 
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