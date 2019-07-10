Арест имущества Ющенко: суд вынес неожиданный вердикт, подробности

10.07.2019 14:15

Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров Управления спецрасследований по аресту имущества 4-го президента Украины Виктора Ющенко в рамках расследования уголовного производства относительно незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича

Об этом пишет УНИАН.

Решение суда сообщил прокурор Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Атаманчук. Он отметил, что вчера в Печерском суде было рассмотрено ходатайство Управления спецрасследований касаемо ареста имущества Виктора Ющенко, однако судья Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Мотивация такого решения пока еще неизвестна, поскольку полного текста решения еще нет. Однако прокурор заверил, что когда решение будет получено, оно будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайством об аресте имущества экс-президента Украины Виктора Ющенко в рамках дела о пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией «Межигорье».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что экс-президент Украины Виктор Ющенко подтвердил, что 4 июня явился к следователю Генеральной прокуратуры Украины, который сообщил ему о подозрении.

«Коротко суть указанного подозрения сводится к тому, что якобы я с 2002 года вступил в сговор с Януковичем насчет завладения им урочища Межигорье», — рассказал Ющенко в своем Фейсбуке.

При этом бывший президент опроверг все обвинения в свой адрес и пообещал доказать свою невиновность в суде. Он также назвал это дело политической провокацией, созданной для того, чтобы отвлечь внимание народа от других скандальных расследований.

Источник: https://politeka.net