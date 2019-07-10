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Гройсман поручил Кабмину найти деньги на парад ко Дню Независимости

10.07.2019 14:00
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Гройсман поручил Кабмину найти деньги на парад ко Дню Независимости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина поручил Минфину и Минобороны найти необходимые средства для проведения военного парада на День Независимости.

«Хочу поручить сегодня министру финансов, министру обороны от имени правительства тщательно посчитать стоимость проведения парада, источники финансирования. У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат. Таким образом мы решим два вопроса: первый — хорошую инициативу о повышении выплат и второе — это проведение парада не за счет социальных выплат. Эти предложения будут направлены президенту, и он уже примет окончательное решение как Верховный главнокомандующий», — отметил Гройсман.», — сказал он.

По словам Гройсмана, он поддерживает инициативу президента направить 300 млн гривен на премии украинским военнослужащим. Но считает, что военный парад также нужно провести.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, парад, День Независимости, Кабмин, Гройсман
 
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