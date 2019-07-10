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Хватит на сто лет: в Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг
ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.
Сообщается, что теперь в обязанности украинских властей входит обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.
«ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага — нового безопасного конфайнмента, — который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года», — говорится в сообщении.
Также в ЕС отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.
«Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место», — сказано в сообщении делегации ЕС.
По словам старшего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова, новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине.
«Международное сообщество собрало 1.5 млрд Евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн Евро. НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над 4 реактором.», — заявил он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Чернобыль, эксплуатация, саркофаг
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