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Хватит на сто лет: в Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг

10.07.2019 17:47
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Хватит на сто лет: в Чернобыле ввели в эксплуатацию новый саркофаг

ЕС передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг над четвертым блоком Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице представительства ЕС в Украине в Facebook.

Сообщается, что теперь в обязанности украинских властей входит обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии.

«ЕС приветствует официальную передачу украинской власти постоянного саркофага — нового безопасного конфайнмента, — который построили на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года», — говорится в сообщении.

Также в ЕС отметили, что ожидают скорейшего завершения строительства нового временного хранилища использованного ядерного топлива.

«Это будет еще одним большим шагом для преобразования эпицентра трагической аварии 1986 года на стабильное и экологически безопасное место», — сказано в сообщении делегации ЕС.

По словам старшего советника по внешним связям ЕБРР Антона Усова, новый безопасный конфайнмент запущен в эксплуатацию и передается Украине.

«Международное сообщество собрало 1.5 млрд Евро на реализацию проекта. Вклад ЕБРР составил более 700 млн Евро. НБК прослужит минимум 100 лет и поможет решать задачу разборки саркофага над 4 реактором.», — заявил он.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Чернобыль, эксплуатация, саркофаг
 
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