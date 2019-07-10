Июль в депрессии: синоптики выдали украинцам шокирующий прогноз

10.07.2019 13:02

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 10 июля, в Украине сохранится прохладная погода, местами пройдут дожди.

На востоке без осадков, температура до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +26°.

На западе Украины пройдут дожди с грозами. Температура до +20°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +21°. В центре практически без осадков, температура до +22°.

Согласно народному прогнозу, 10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти (до бабьего лета).

Источник: https://from-ua.com