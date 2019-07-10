Мольфар Нечай был прав: Начинают сбываться трагические пророчества для Украины

10.07.2019 11:00

Знаменитый мольфар Нечай, которого жестоко убили еще в 2011 году, предсказывал Украине много событий, некоторые из них уже сбылись.

Еще в день инаугурации Виктора Януковича Нечай заявил, что долго главой государства он не будет.

По словам мольфара, недоброжелатели будут уничтожать украинский генофонд, а территории Украины будут рвать на куски. После его слов, спустя время, начался вооруженный конфликт в Донбассе.

По утверждению Нечая, угрозу для украинского государства будут представлять также Румыния и Польша.

Он предупреждал, в Украине будет раздор, произойдет деление на различные «лагеря».

«Будет кровавая трагедия», — говорил легендарный мольфар.

Источник: https://donpress.com