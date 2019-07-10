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На Банковой проходит митинг националистов

10.07.2019 15:20
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На Банковой проходит митинг националистов

На улице Банковая в Киеве, где располагается Офис президента, в среду, 10 июля, митингуют националисты

Об этом сообщает Укринформ.

В митинге принимают участие около 200 человек от Свободы, Нацкорпуса, Правого сектора, ОУН и КУН.

Протестующие требуют от гаранта Конституции защитить информационное пространство Украины.

«Во время выступлений участники акции призвали президента Владимира Зеленского защитить информационное пространство Украины от посягательств Кремля, не идти на мирные переговоры с Россией, а украинцев — объединяться вокруг защиты интересов Украины», — говорится в сообщении.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Киев, митинг, националисты
 
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