На Банковой проходит митинг националистов

10.07.2019 15:20

На улице Банковая в Киеве, где располагается Офис президента, в среду, 10 июля, митингуют националисты

Об этом сообщает Укринформ.

В митинге принимают участие около 200 человек от Свободы, Нацкорпуса, Правого сектора, ОУН и КУН.

Протестующие требуют от гаранта Конституции защитить информационное пространство Украины.

«Во время выступлений участники акции призвали президента Владимира Зеленского защитить информационное пространство Украины от посягательств Кремля, не идти на мирные переговоры с Россией, а украинцев — объединяться вокруг защиты интересов Украины», — говорится в сообщении.

Источник: https://donpress.com