Практически подморозит: синоптики шокировали прогнозом до выходных

10.07.2019 10:15

Середина июля может стать самой холодной за всю историю наблюдений в Украине. Как информирует replyua.net, в Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни практически во всех регионах Украины установится очень холодная погода, в ночные часы столбик термометра будет опускаться ниже отметки в +10 градусов.



Согласно прогнозу синоптиков, 10 июля, в среду, осадки не ожидаются только в южных, частично в некоторых центральных областях страны. В ночные часы грозовой фронт накроет южные области. В дневные часы в западных областях ожидается не выше 22 градусов тепла, в остальных областях будет до 23 градусов, на юге - до 26 градусов со знаком плюс. 11 июля, в четверг, дожди с грозами пройдут уже по всей стране, а температурная картина практически не изменятся. Во всех регионах будет от 19 до 23 градусов днём, на юге синоптики обещают до 26 градусов.



12 июля, в пятницу, синоптики не прогнозируют значительных температурных изменений. Кроме того, дожди продолжат заливать все регионы. Однако на севере и западе страны ночью похолодает до 9 градусов тепла. Днем в северных и западных областях будет не выше 21 градуса, на остальной территории не выше 23 градусов тепла.