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Правительство порадовало учителей обещанием повысить оклад до 70%

10.07.2019 18:00
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Правительство порадовало учителей обещанием повысить оклад до 70%

Кабмин намерен принять решение вернуть десятипроцентную надбавку воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях, а уже с начала следующего года повысить зарплаты учителям школ.

Как передает replyua.net, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. 

«Сегодня мы ликвидируем ту несправедливость, которая была для сотрудников дошкольных и внешкольных учебных заведений профобразования, которые недополучили 10% надбавки к своей заработной плате еще с января 2019 года. Сегодня мы примем это решение, и для этих людей надбавка поднимется на 10%», - сказал Гройсман.

Также он отметил, что правительство следует внести изменения в саму систему оплаты труда для педагогов. По этой причине Кабмин планирует изменить эту систему таким образом, чтобы она стала стимулирующей и дала возможность педагогическим сотрудникам получать достойное вознаграждение за их труд.



Теги: Донбасс, учитель, зарплата, правительство, повышение
 
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