Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Принесет Украине миллиарды: Зеленский совершил революционный прорыв

10.07.2019 13:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Принесет Украине миллиарды: Зеленский совершил революционный прорыв

Amazon инвестирует 11,2 млрд. грн. в строительство технопарка в Энергодаре. Суперсовременный парк начнут строить уже осенью этого года.

Об этом пишет "Inventure".

Как стало известно, все разрешительные документы на строительство технопарка в Энергодаре готовы, поэтому оно может начаться уже в октябре. Предполагается, что проект будет реализован в пять этапов, а общий объем прямых инвестиций в него составят 11,2 млрд. грн.

Переговоры относительно строительства технопарка продолжались в течение почти 5 лет. И наконец с приходом нового президент Владимира Зеленского этот проект наконец-то воплотят в жизнь.

Строительство нового гиганта в Украине обеспечит граждан дополнительными рабочими местами, а это минимум две тысячи.

Размер налоговых отчислений в бюджет от деятельности предприятия превысит миллиард гривен в год.

Инвестором проекта выступит самая дорогая в мире компания Amazon. В г. Энергодаре (Запорожская обл.) американская компания будет действовать через своего представителя, "Дайналайн Констракшн".

Технопарк появится в промышленной зоне города и будет представлять собой центр обработки данных. Объект будет состоять из 18 зданий, в том числе дата-центр, где будут храниться данные, административные здания, агрокомплекс и вертолетная площадка.

Для строительства привлекут украинские компании и отечественные материалы.

С этой целью в прошлом году Энергодар стал участником проекта "Мэры за экономически рост", который внедряется в Украине Европейским союзом.

Первую очередь проекта начнут строить уже в октябре 2019.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, технология, Энергодар, революция, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх