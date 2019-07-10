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Принесет Украине миллиарды: Зеленский совершил революционный прорыв
Amazon инвестирует 11,2 млрд. грн. в строительство технопарка в Энергодаре. Суперсовременный парк начнут строить уже осенью этого года.
Об этом пишет "Inventure".
Как стало известно, все разрешительные документы на строительство технопарка в Энергодаре готовы, поэтому оно может начаться уже в октябре. Предполагается, что проект будет реализован в пять этапов, а общий объем прямых инвестиций в него составят 11,2 млрд. грн.
Переговоры относительно строительства технопарка продолжались в течение почти 5 лет. И наконец с приходом нового президент Владимира Зеленского этот проект наконец-то воплотят в жизнь.
Строительство нового гиганта в Украине обеспечит граждан дополнительными рабочими местами, а это минимум две тысячи.
Размер налоговых отчислений в бюджет от деятельности предприятия превысит миллиард гривен в год.
Инвестором проекта выступит самая дорогая в мире компания Amazon. В г. Энергодаре (Запорожская обл.) американская компания будет действовать через своего представителя, "Дайналайн Констракшн".
Технопарк появится в промышленной зоне города и будет представлять собой центр обработки данных. Объект будет состоять из 18 зданий, в том числе дата-центр, где будут храниться данные, административные здания, агрокомплекс и вертолетная площадка.
Для строительства привлекут украинские компании и отечественные материалы.
С этой целью в прошлом году Энергодар стал участником проекта "Мэры за экономически рост", который внедряется в Украине Европейским союзом.
Первую очередь проекта начнут строить уже в октябре 2019.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, технология, Энергодар, революция, Зеленский
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