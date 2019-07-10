Путин рассказал о существовании договоренностей между РФ и США по Украине

10.07.2019 11:58

Президент России Владимир Путин заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Бараком Обамой в 2014 году. были достигнуты договоренности по Украине. Однако Вашингтон не выполнили часть.

Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну во время съемок фильма «В борьбе за Украину».

После вопроса Стоуна о телефонном разговоре с Бараком Обамой, который якобы состоялся в 2014 году, Путин отказался рассказать детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.

«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]», — сказал глава Кремля.

После президент РФ заявил, что достигнутые договоренности США так и не выполнены.

«Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», — заявил Путин.

Также российский лидер заявил, что ухудшение отношений якобы было спровоцировано «госпереворотом в Киеве в 2014 году».

«И вторая часть — это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий», — добавил Путин.

Источник: https://donpress.com