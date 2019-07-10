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Путин рассказал о существовании договоренностей между РФ и США по Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Бараком Обамой в 2014 году. были достигнуты договоренности по Украине. Однако Вашингтон не выполнили часть.
Об этом он рассказал в интервью Оливеру Стоуну во время съемок фильма «В борьбе за Украину».
После вопроса Стоуна о телефонном разговоре с Бараком Обамой, который якобы состоялся в 2014 году, Путин отказался рассказать детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер.
«Вы знаете, Обама уже не президент, но тем не менее есть определенные вещи, о которых мы [не говорим]», — сказал глава Кремля.
После президент РФ заявил, что достигнутые договоренности США так и не выполнены.
«Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены. Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться», — заявил Путин.
Также российский лидер заявил, что ухудшение отношений якобы было спровоцировано «госпереворотом в Киеве в 2014 году».
«И вторая часть — это пропаганда действующих властей Украины, которые выставляют Россию виновницей всех последовавших за этим трагических событий», — добавил Путин.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, Путин
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