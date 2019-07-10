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Рада уготовила украинцам новое наказание, «до пяти лет тюрьмы»: что произошло
Верховная Рада работает над законом, который будет предусматривать наказание для украинцев, отрицающих оккупацию Россией Крыма и Донбасса
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сообщается, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и передан депутатам для ознакомления.
В частности, Раде предлагается ввести уголовную ответственность за «умышленное непризнание» принадлежности к Украине аннексированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Авторы документа, зарегистрированного в Парламенте, предлагают изложить часть 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины в следующей редакции:
«Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий, умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов , поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой».
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Крым, тюрьма, наказание, оккупация, Верховная Рада
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