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Скандал с каналом NewsOne: Зеленский пригрозил Медведчуку

10.07.2019 19:16
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Скандал с каналом NewsOne: Зеленский пригрозил Медведчуку

​От президента Украины Владимира Зеленского поступило заявление касательно телеканала NewsOne, который принадлежит Виктору Медведчуку.

Так, по мнению Владимира Зеленского, в период войны монополизация телевизионного пространства является недопустимой, в особенности это касается лиц, которые имеют пророссийские взгляды.

Информацию передает "Диалог.UA", ссылаясь на "Интерфакс-Украина". "Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал.

Мы должны с этим разбираться", - заявил Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что данный вопрос урегулируют в рамках законодательного уровня после того, как будет избран новый состав Верховной Рады. В свою очередь, Зеленский отметил, что таким людям, как господин Медведчук, он не даст монополизировать украинское телевидение.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, скандал, Медведчук, Зеленский
 
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