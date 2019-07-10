Украинцы предъявили ультиматум президенту Зеленскому за первые 100 дней президентства

10.07.2019 13:40

Глава государства Владимир Зеленский за первые сто дней своего президентства должен приложить все усилия для того, чтобы снизить стоимость коммунальных услуг для граждан и лишить неприкосновенности народных депутатов. Как передает replyua.net, соответствующие пожелания украинцы озвучили в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии.



Отмечается, что в наибольшей степени – 42,8% опрошенных хотят снижение тарифов на коммунальные услуги, еще 36,6% украинцев хотели бы увидеть в парламенте законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента.



За начало прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении войны на Востоке Украины выступили 33%. Еще 31,4% респондентов утверждают, что хотели бы начала или ускорения расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений. Меньше всего опрошенных (0,8%) ответили, что в первую очередь нужно перенести Администрацию Президента в другое здание.