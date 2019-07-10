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Украинцы предъявили ультиматум президенту Зеленскому за первые 100 дней президентства

10.07.2019 13:40
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Украинцы предъявили ультиматум президенту Зеленскому за первые 100 дней президентства

Глава государства Владимир Зеленский за первые сто дней своего президентства должен приложить все усилия для того, чтобы снизить стоимость коммунальных услуг для граждан и лишить неприкосновенности народных депутатов. Как передает replyua.net, соответствующие пожелания украинцы озвучили в опросе, проведенном Киевским международным институтом социологии. 

Отмечается, что в наибольшей степени – 42,8% опрошенных хотят снижение тарифов на коммунальные услуги, еще 36,6% украинцев хотели бы увидеть в парламенте законопроекты о снятии неприкосновенности с депутатов, судей, президента.

За начало прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой о мирном урегулировании и прекращении войны на Востоке Украины выступили 33%. Еще 31,4% респондентов утверждают, что хотели бы начала или ускорения расследования наиболее резонансных коррупционных преступлений. Меньше всего опрошенных (0,8%) ответили, что в первую очередь нужно перенести Администрацию Президента в другое здание.



Теги: Украина, Донбасс, президент, тариф, коммунальные услуги, Зеленский
 
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