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Украинским курильщикам сообщили еще одну плохую новость
Министерство здравоохранения Украины опубликовало проект закона, который значительно усиливает борьбу с курением и приближает законодательство к нормам Европейского союза.
В случае принятия закона в Украине не будут продавать "тяжелые" сигареты, в которых содержится более 1 мг никотина, 10 мг смолы и 10 мг оксида углерода. Также под запрет попадет жевательный табак, сигареты с характерным запахом или вкусом и "вкусный" табак для самокруток, передает Гордон.
Предлагают запретить табачные изделия с витаминами или другими добавками, которые создают впечатление, что табачное изделие имеет преимущества для здоровья, уменьшают риск для здоровья или делают их более привлекательными. Также под запрет попадут: добавки для цветного дыма; кофеин; таурин; добавки, облегчающие вдыхание дыма или усвоение никотина; канцерогенные, мутагенные или репродуктивно токсичные вещества.
В фильтр, бумагу или капсулы нельзя будет включать никаких добавок, позволяющих изменять запах или вкус табачных изделий или интенсивность дыма. Также запретят изделия, которые содержат табак или никотин в фильтрах, бумаге или капсулах.
Впервые на уровне закона предлагают ввести понятие электронных сигарет, а также другие возможные на сегодняшний день способы потребления табака.
"Больше не будет работать тезис "Это не вредное курение, потому что табак здесь не сгорает" или "Это кафе дружеское к тем сигаретам, что я курю". Сгорание табака, тление и нагрев – это все относится к курению табачных изделий", – отметили в Минздраве.
Проект закона предлагает называть электронной сигаретой изделие, которое можно использовать для потребления содержащего никотин пара через мундштук или любой другой компонент.
Курить в помещении и рекламировать любые сигареты и табачные изделия независимо от способа их потребления хотят запретить. На каждой упаковке табачных изделий в случае принятия закона будут размещать медицинские предупреждения о вреде курения, комбинированные с цветными фотографиями.
Такие предупреждения должны будут занимать не менее 65% площади традиционной сигаретной упаковки и не менее 30% площади упаковки электронных сигарет и контейнеров для заправки.
Под запрет может попасть любая реклама или призыв к курению на упаковках сигарет, которые создают ложное впечатление о характеристиках, последствиях для здоровья, рисках или выбросах сигарет. Производители не смогут навязывать никаких ассоциаций-иллюзий между сигаретами и жизненной силой, энергичностью, оздоровлением, омоложением, говорить о природных или органических свойствах табачных изделий. Упаковка не должна будет иметь намеков на "меньшую вредность", яркий вкус, запах, улучшенную способность биологического разложения или другие экологические преимущества сигарет.
Отмечается, что все перечисленные изменения действуют в странах ЕС с 2016 года. Обязательства по Соглашению об ассоциации с ЕС требуют ввести нормы защиты общественного здоровья в Украине на уровне с ЕС.
"Эти изменения значительно снизят привлекательность табачных изделий и закроют лазейки в законодательстве, которыми пользуются производители е-сигарет и новейших табачных изделий", – считают в Минздраве.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, курение, сигареты, Минздрав
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