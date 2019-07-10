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«Укрзализныця» планирует ввести новшество в перевозки
«Укрзализныця» намерена перевозить почтовые отправления, включив в состав пассажирских поездов контейнеры для их перевозки.
«В контейнерах, которые Укрзализныця намерена включить в состав некоторых пассажирских поездов, планируется перевозить почтовые отправления. Сейчас компания ведет переговоры с почтовыми операторами»,
- цитирует операционного директора АО «Укрзализныця» Вячеслава Еремина «Укрзализныця».
В подобной деятельности заинтересованы не только представители «Укрзализныци», но и почтовые операторы. Сейчас ведутся переговоры касательно перевозок.
«В этой услуге заинтересованы наши почтовые операторы. Сейчас мы ведем с ними переговоры, и уже сейчас они очень заинтересованы в этой услуге, ведь их клиенты смогут всегда вовремя получить свой груз, независимо от погоды и других факторов, влияющих на автотранспорт»,
- отметил Еремин.
Автотранспорт может задержаться из-за непогоды, пробок и прочего, на железнодорожный транспорт подобные факторы не влияют, что обеспечит регулярность и своевременность получения и доставки посылок.
Представители «Укрзализныци» заверяют, что перевозка почтовых отправлений не будет мешать трансферу пассажиров.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, изменение, перевозки
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