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Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец
Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления».
Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики 10 июля вернул на доработку законопроект о «дематюкации» его автору нардепу Ольге Богомолец.
Депутат раскритиковала предыдущие рекомендации руководительницы МЗ Ульяны Супрун о определенной пользе от ругани, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Прямая речь Богомолец: «Если бы маты были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матернуться, чтобы не было ангины или простатита».
Детали: Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления».
Она удивлена ажиотажем вокруг него и считает, что содержание ее законодательной инициативы было искажено в СМИ. Богомолец говорит, что в документе идет речь «не об физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах».
Что было раньше: 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – «О противодействии сквернословию». Автором выступила нардеп Ольга Богомолец.
В ответ и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не поддерживает законопроект и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.
Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада
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