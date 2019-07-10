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Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец

10.07.2019 20:47
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Законопроект о «дематюкации» вернули Богомолец

Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления».

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики 10 июля вернул на доработку законопроект о «дематюкации» его автору нардепу Ольге Богомолец.

Депутат раскритиковала предыдущие рекомендации руководительницы МЗ Ульяны Супрун о определенной пользе от ругани, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Прямая речь Богомолец: «Если бы маты были лечебными средствами, то были бы уже сертифицированы и прописывались бы в рецептах, сколько раз нужно матернуться, чтобы не было ангины или простатита».

Детали: Нардеп сама предложила комитету забрать законопроект, чтобы «учесть в нем замечания главного научно-юридического управления».

Она удивлена ​​ажиотажем вокруг него и считает, что содержание ее законодательной инициативы было искажено в СМИ. Богомолец говорит, что в документе идет речь «не об физических лицах в общественных местах, как в действующем законодательстве, а о публичных лицах».

Что было раньше: 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата – «О противодействии сквернословию». Автором выступила нардеп Ольга Богомолец.

В ответ и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не поддерживает законопроект и рассказала, почему обсценная лексика может быть полезной для здоровья.



Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада
 
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