Зеленский разбушевался, «большая чистка» набирает обороты: уже бесповоротно

10.07.2019 10:45

Президент Владимир Зеленский при помощи своих распоряжений устроил «большую чистку» чиновникам

Документы опубликованы на сайте президента.

Так, всего за один день Зеленский уволил десятки руководителей районных администраций. Причиной этого стало окончание срока полномочий экс-президента Петра Порошенко.

Среди уволенных есть следующие чиновники:

Александра Настасенко с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации. Владимира Каретко — с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации. Игоря Довбаня — с должности председателя Соломенской районной в городе Киеве госадминистрации. Владислава Уткина — с должности председателя Гайсинской РГА Винницкой области. Олега Легезу — с должности председателя Жмеринской РГА Винницкой области. Ярослава Чернегу — с должности председателя Литинской РГА Винницкой области. Олега Китасюка — с должности председателя Могилев-Подольской РГА Винницкой области. Сергея Ладана — с должности председателя Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области. Людмилу Марцин — с должности председателя Теплицкой РГА Винницкой области. Леонида Лобаня — с должности председателя Тростянецкой РГА Винницкой области. Екатерину Кедик — с должности председателя Шаргородской РГА Винницкой области. Михаила Вдовцова — с должности председателя Ямпольской РГА Винницкой области. Наталью Василец — с должности председателя Владимир-Волынской РГА Волынской области. Юлию Гринчук — с должности председателя Гороховской РГА Волынской области. Валерия Ткачука — с должности председателя Киверцовской РГА Волынской области. Виктора Козака — с должности главы Ковельской РГА Волынской области. Андрея Харламповича — с должности председателя Ратнивской РГА Волынской области. Анатолия Брынчука — с должности председателя Старовыжевской РГА Волынской области. Ореста Василишина — с должности председателя Турийской РГА Волынской области. Василия Голядинца — с должности председателя Шацкого РГА Волынской области. Дмитрия Дресвянникова — с должности председателя Бахмутской РГА Донецкой области. Дмитрия Такаджи — с должности председателя Волновахской РГА Донецкой области. Дмитрия Монахиню — с должности председателя Мангушский РГА Донецкой области. Владимира Сагайдака — с должности главы Новомосковской РГА Днепропетровской области. Петра Ярыгна — с должности председателя Бердичевской РГА Житомирской области. Николая Жилинского — с должности председателя Черняховской РГА Житомирской области. Михаила Русанюка — с должности председателя Виноградовского РГА Закарпатской области. Василия Демьянчука — с должности председателя Тячевской РГА Закарпатской области. Назария Павлия — с должности председателя Хустской РГА Закарпатской области. Юрия Клименко — с должности председателя Гайворонской РГА Кировоградской области. Александра Лукашова — с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области. Павла Сороку — с должности председателя Маловисковской РГА Кировоградской области. Андрея Кочергу — с должности председателя Новгородковской РГА Кировоградской области. Александра Сенченко — с должности председателя Новомиргородской РГА Кировоградской области. Ольгу бороться — с должности председателя Александровской РГА Кировоградской области. Сергея Самородченко — с должности председателя Онуфриевской РГА Кировоградской области. Сергея Завалия — с должности председателя Петровской РГА Кировоградской области. Сергея Твердовского — с должности председателя Светловодской РГА Кировоградской области. Ольгу Анисимову-Шило — с должности председателя Устиновской РГА Кировоградской области. Андрея Шевкенича — с должности председателя Дрогобычской РГА Львовской области. Надежду Крыса — с должности председателя Жовкивской РГА Львовской области. Владимира Кирилича — с должности председателя Каменка-Бугской РГА Львовской области. Игоря Хруня — с должности председателя Пустомытовской РГА Львовской области. Александра Лабецкого — с должности председателя Турковской РГА Львовской области. Андрея Грачева — с должности председателя Беловодской РГА Луганской области. Людмилу Латышеву — с должности председателя Новопсковской РГА Луганской области. Сергея Шакуна — с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области. Дмитрия Мухтарова — с должности председателя Сватовской РГА Луганской области. Анатолия Картавого — с должности председателя Старобельской РГА Луганской области. Дениса Мусиенко — с должности главы Болградской РГА Одесской области. Камандара Байрамова — с должности председателя Великобагачанской РГА Полтавской области. Тамилу Шевченко — с должности председателя Кобеляцкой РГА Полтавской области. Ярослава Березюка — с должности председателя Владимирецкой РГА Ривненской области. Николая Петрушко — от должности председателя Дубровицкой РГА Ривненской области. Анатолия Смаглюка — с должности председателя Заречненской РГА Ривненской области. Григория Сиденко — с должности председателя Великописаревской РГА Сумской области. Викторию Сокол — с должности председателя Глуховской РГА Сумской области. Сергея Хрупа — с должности председателя Краснопольской РГА Сумской области. Виталия Супруна — с должности председателя Ахтырской РГА Сумской области. Геннадия Дорошенко — с должности председателя Сумской РГА Сумской области. Людмилу Юзькив — с должности председателя Борщевской РГА Тернопольской области. Игоря Яворского — с должности председателя Зборовской РГА Тернопольской области. Юрия Ништу — с должности председателя Теребовлянской РГА Тернопольской области. Александра Пожилого — с должности председателя Тернопольской РГА Тернопольской области. Владимир Сергийчук — с должности председателя Волочиской РГА Хмельницкой области. Богдана Солошенко — с должности председателя Каменской РГА Черкасской области. Олега Недогоду — с должности председателя Монастырищенской РГА Черкасской области. Владимира Клименко — с должности председателя Чигиринской РГА Черкасской области. Сергея Джоболду — с должности председателя Чернобаевской РГА Черкасской области. Владимира Потапенко — с должности главы Шполянской РГА Черкасской области.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский подписал судьбоносный указ, которым отменил указы своих предшественников. Об этом говорится на сайте президента.

Так, был отменен указ Леонида Кучмы от 12 июня 1996 года, согласно которому устанавливалось обязательное ношение школьной формы учениками средних общеобразовательных учреждений всех типов.

Источник: https://politeka.net