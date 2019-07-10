Зеленский уволил 46 глав РГА в 12 областях

10.07.2019 07:28

Во вторник, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил 46 глав районных администраций в 12 областях Украины. Соответствующие указы под номерами № 101/2019-рп — № 146/2019-рп.размещены на сайте главы государства.

Соответствующими распоряжениями президент уволил двух глав районных государственных администраций Житомирской области, трех глав РГА Закарпатской области, десять руководителей РГА Кировоградской области, пять глав райгосадминистраций во Львовской и пять в Луганской областях, одного руководителя районной государственной администрации Одесской области, двух глав РГА Полтавской области, трех — Ровенской области, пять глав РГА в Сумской, четырех глав райгосадминистраций Тернопольской области, одного — в Хмельницкой и пять глав РГА Черкасской области.

Источник: https://donpress.com