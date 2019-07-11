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Арест имущества Порошенко: стали известны скандальные подробности
Следователи Госбюро расследований подготовили ходатайство на арест всего движимого и недвижимого имущества завода "Кузня на Рыбальском" (бывшая Ленинская кузня), а также его акций. Об этом сообщают источники Страны в Генпрокуратуре.
Вчера следователи направили этот документ на согласование в ГПУ.
После получения согласование документ уйдет в суд.
Этот завод принадлежал Петру Порошенко и его бизнес-партнеру Игорю Кононенко (член фракции БПП). Но в ноябре 2018 года они продали его Сергею Тигипко за 300 миллионов долларов.
В конце мая известный юрист Андрей Портнов подал в ГБР заявление о совершении преступления Петром Порошенко. Он считает, что экс-президент этой сделкой отмыл доходы, полученные преступным путем.
"Мы должны проверить сделку, которую якобы провели за $300 млн Тигипко и Порошенко, – это явная отмывка незаконно похищенных средств. Она проходила через офшорные компании, и мы понимаем уже всю комбинацию. Поэтому, если на основании нашей информации правоохранительные органы обратятся в суд, они могут уже поставить вопрос об аресте всех активов Порошенко ", - говорил Портнов в интервью.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, арест, имущество, Порошенко
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