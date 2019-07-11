Экологическая катастрофа! Туристы массово бегут с курортов Крыма. ВИДЕО

11.07.2019 17:35

Туристы начали уезжать с курортов оккупированного Крыма из-за экологического бедствия.

Так, в Керчи стало невозможно отдыхать из-за сильного запаха канализации возле моря. Об этом сообщает "Керчь.ФМ". По Нимфейской дороге от горпляжа вдоль обводного канала стоит невыносимая вонь, передает Обозреватель.

"Мы приехали сюда отдыхать, а здесь невозможно находиться, а с детьми и подавно. В канале плавает го*но, вонь стоит жуткая. Житель Героевки, который живет рядом с каналом, сказал, что от очистных сооружений одна труба шла в море, а другая в канал. Мы отсюда уезжаем, купаться в го*не мы не будем. У вас здесь экологическая катастрофа. До свидания", – пожаловались туристы.

Оккупационные власти оправдывают вонь мором рыбы, но туристы не верят, ведь видели, что на самом деле плавает в море.

Источник: https://from-ua.com