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Эксперт о «незаконном повышении тарифов»: Ситуацией может воспользоваться не только население
Ситуация с незаконным повышением тарифов на газ и тепло крайне неприятная, и ею может воспользоваться не только население. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.
Комментируя информацию о том, что Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов на газ и тепло в 2016 году, наш собеседник отмечает следующее: «Очевидно, что сам суд был политическим действом перед выборами, это сделано в рамках пиар-кампании. А сейчас мы встали перед конкретной ситуацией, в которой могут быть конкретные последствия».
Что же касается возможности получения гражданами компенсации, то эксперт отмечает, что без юридической консультации не обойтись.
«Юлия Владимировна сказала, что теперь можно в судебном порядке возвращать свои деньги, но это нереально - представляете, сейчас миллионы людей пойдут? Тем более, что суммы будут соизмеримы с судебными затратами. Конечно, правовая коллизия крайне неприятная, и этим может воспользоваться не только население. Поэтому возникла нехорошая ситуация, и, скорее всего, она так и зависнет», - добавляет аналитик.
«Иски будут к Кабинету министров, потому что речь идет о решении Правительства. В данном случае Кабмину, у которого нет денег, нечего будет отдавать», - отмечает Сергей Дяченко.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, суд, газ, тариф, повышение тарифов
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