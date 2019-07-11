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«Как обещал»: Кернес восстановил памятник маршалу Жукову
11.07.2019 11:15
В Харькове восстановили памятник советскому маршалу Георгию Жукову, снесенного ранее местными активистами. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес на своей странице в соцсети.
Кернес опубликовал соответствующие фото и написал:
«Как и обещал — сегодня (11 июля) вернули на место».
Как сообщалось ранее, 2 июня в Харькове активисты снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Харьков, памятник, Георгий Жуков, маршал
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