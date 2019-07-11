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Команда Зеленского готовит новацию, которая навсегда изменит жизнь украинский семей: подробности

11.07.2019 10:07
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Команда Зеленского готовит новацию, которая навсегда изменит жизнь украинский семей: подробности

Команда президента Украины Владимира Зеленского сообщила о развитии новой электронной услуги, которая значительно упростит жизнь молодым родителям

«Вы даже не представляете, что сейчас прочтете! Сегодня принято постановление КМУ, благодаря которому начнется развитие уникального проекта, электронной услуги нового поколения — єМалятко! Теперь можно будет получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному онлайн или офлайн заявлению да еще и сразу в роддоме», — сообщили соратники президента на официальных страницах в соцсетях.

Команда Зеленского также уточнила, что возможность с одним документом получить 10 государственных услуг уникальна не только для Украины, но и для всего мира.

«Регистрация рождения и места проживания, присвоение налогового номера, помощь при рождении и т. д. Шаг за шагом мы превращаемся в сплоченную страну безграничных возможностей», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что теперь для желающих стать родителями в Украине предусмотрена обязательная подготовка. Так, для желающих усыновить ребенка-сироту, Кабмин предусмотрел ряд нововведений. Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики со ссылкой на решение правительства:

«Нормами указанного постановления предусмотрено введение обязательной подготовки для граждан Украины, желающих усыновить ребенка-сироту, ребенка, лишенного родительской опеки, совершенствование работы служб по делам детей с кандидатами в усыновители по ознакомлению с информацией о детях, которые могут быть усыновлены, и создание постоянно действующей комиссии по вопросам международного усыновления».

Новые правила, в первую очередь, обеспечат максимальную открытость и прозрачность процедуры усыновления. Подготовка также минимизирует коррупционные риски и коррупционные составляющие в процессе усыновления и обеспечит учет интересов детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, дети, родители, услуги, Зеленский
 
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