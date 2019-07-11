Одесса захвачена и не подчиняется Киеву: Саакашвили сделал срочное заявление. ВИДЕО

11.07.2019 16:40

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал срочное заявление.

«Одесса захвачена! Если власть не отреагирует, в ближайшее время мы будем иметь Одесскую Народную Республику», — заявил Саакашвили.

По его словам, Одесса сейчас не подчиняется Киеву. Одесса подчиняется 3 уголовным сообществам во главе с Трухановым, они плевали на Киев.

Саакашвили отметил, что организованные преступные сообщества установили свои правила жизни в Одессе. У них своя прокуратура, свои суды и своя полиция.

Экс-губернатор Одессы отмечает, что ситуация критическая и если Президент, СНБО и государственные органы не зачистят эти ОПГ, завтра мы будем иметь «Одесскую Народную Республику».

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Источник: https://from-ua.com