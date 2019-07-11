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Парламент Украины принял законопроект о химической кастрации педофилов
Депутаты Верховной Рады поддержали в целом законопроект под номером 6449 об ответственности за педофилию. Такое заявление сделал спикер Андрей Парубий.
Во время внеочередного заседания парламента был рассмотрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего или малолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».
Закон поддержали 247 депутатов, докладчиком выступил народный депутат Украины Олег Ляшко. Комитет по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности поддержал инициативу о введении реестра лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, а также рекомендовал Верховной Раде принять данный законопроект за основу и в целом как закон.
Закон предусматривает увеличение ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних путем внесения изменений в Уголовный кодекс.
Так, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, призванных уменьшить половое влечение и сексуальную активность.
«Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет», — сказано в тексте закона.
Также документом создается публичный реестр лиц, осужденных к лишению свободы по статьям 152, 153, 155, 156 УК Украины.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Донбасс, парламент, педофилия, кастрация, Парубий
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