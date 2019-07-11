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«После выборов»: Медведев заявил, что РФ готова обсудить с Украиной «газовый вопрос»
Украина и Россия якобы могут возобновить обсуждение газового вопроса после выборов в Верховную Раду. Такое заявление сделал глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.
Как сообщалось ранее, сегодня в Москву вновь прибыли глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Юрий Бойко. Во время беседы с премьер-министром РФ был поднят вопрос о решении газовых проблем между двумя странами.
Дмитрий Медведев заявил, что к обсуждению «острых» тем можно будет вернуться после досрочных парламентских выборов в Украине.
«После выборов в Верховную Раду и у Верховной Рады, и у потенциального нового правительства, если оно появится, есть возможность к этим вопросам вернуться и ответить на те острые проблемы, которые существуют в этой сфере», — сказал он.
По словам премьера, существует два варианта решения проблемы.
«Один из них, может быть, самый простой — сохранить действия тех контрактов, которые существуют, на некоторое время для того, чтобы договориться более серьезно». Второй вариант, который мы никогда не отрицали — это вариант консорциума», — считает Медведев.
Источник: https://donpress.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, Медведев
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