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Рада в очередной раз оставила Климкина на должности министра иностранных дел

11.07.2019 20:40
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Рада в очередной раз оставила Климкина на должности министра иностранных дел

Верховная Рада на заседании в четверг, 11 июля, не смогла уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначила его преемником Вадима Пристайко, передает Корреспондент.

За увольнение Климкина проголосовали 160 нардепов при 226 необходимых.

Стоит отметить, что спикер парламента Андрей Парубий поставил данный вопрос на голосование всего раз, в то время как ранее сегодня некоторые вопросы ставились десятки раз.

Как сообщалось, сегодня утром парламентский комитет рекомендовал нардепам поддержать отставку Климкина и назначить Пристайко.

Напомним, Рада несколько раз отказывалась уволить Климкина с поста главы МИД. Позже он ушел в "политический отпуск", ведомством руководят его заместители.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, министр, Верховная Рада, Климкин
 
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