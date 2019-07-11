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Рада в очередной раз оставила Климкина на должности министра иностранных дел
11.07.2019 20:40
Верховная Рада на заседании в четверг, 11 июля, не смогла уволить с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначила его преемником Вадима Пристайко, передает Корреспондент.
За увольнение Климкина проголосовали 160 нардепов при 226 необходимых.
Стоит отметить, что спикер парламента Андрей Парубий поставил данный вопрос на голосование всего раз, в то время как ранее сегодня некоторые вопросы ставились десятки раз.
Как сообщалось, сегодня утром парламентский комитет рекомендовал нардепам поддержать отставку Климкина и назначить Пристайко.
Напомним, Рада несколько раз отказывалась уволить Климкина с поста главы МИД. Позже он ушел в "политический отпуск", ведомством руководят его заместители.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, министр, Верховная Рада, Климкин
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