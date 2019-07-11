Родители будут сами решать, перейдут ли их дети в следующий класс

11.07.2019 18:40

Поколение нынешних бабушек считает самым ужасным в их школьные годы было остаться на повторный курс обучения. "Второгодники" не успевали по основным предметам и часто имели неудовлетворительное поведения. Однако времена меняются и меняются правила.

В современной школе оставить учеников на второй год в том же классе можно только с согласия родителей или законных представителей ребенка. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на "24 канал".



Министерство образования и науки внесло важные изменения в правила перевода учащихся в следующий класс: учеников 1 - 2 классов можно оставить на повторный курс обучения только с согласия родителей и по их заявлению в школу, ученики 3 - 8 классов могут остаться на второй год обучения в том случае, если они не успевают (имеют оценки начального уровня - 1 -3 балы) по украинскому языку, алгебре или геометрии, математике. Решение о повторном обучении ученика принимает педсовет школы с ведома и согласия родителей и по их заявлению. Только один раз в своей жизни ученику разрешается быть второгодником.



Надеемся, что желающих " протирать штаны" в одном и том же классе будет немного. Новые введения в образование детей будет способствовать их успехам и движению вперед из года в год.