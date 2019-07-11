Самолеты, вода за 1500 грн и это еще не все: как пируют нардепы за наш счет, вскрылись цифры

11.07.2019 14:00

Появились подробности роскошной жизни народных депутатов за счет бюджетных средств

Об этом говорится в материале издания «Вести».

Ни для кого не секрет, что иногородние народные депутаты получают компенсацию за аренду жилья. При этом интересно, что финансовое состояние депутатов не влияет на получение компенсаций. Более того, аппарат Верховной Рады не замечает, что многие народные избранники, получая помощь от государства, проживают в элитном жилье, которое записано на их родственников.

Стоит отметить, что общая сумма выплат из бюджета на эти нужды составляет более 3 млн грн за месяц. Список народных депутатов, которые получают компенсацию, публикуется на сайте парламента. В этом году от 155 (за июнь) до 159 (за февраль) депутатов получали деньги (по 650 грн за одни сутки), причем многие из них имеют миллионное состояние.

В то же время, когда малообеспеченные пытаются получить копеечную помощь от государства, то все их доходы буквально под микроскопом просматривают чиновники. Иногда даже наведываются домой, чтобы выяснить, что лежит у них в холодильнике и не слишком ли новый стоит телевизор.

Народных депутатов, у которых нет жилья в столице, селят в гостиничном комплексе «Киев», который находится рядом с парламентом, то есть в самом центре Киеве. Живут там депутаты или уступают номера своим помощникам, никто не контролирует.

В прошлом году на обслуживание Верховной Рады, в том числе материально-техническое обеспечение, выделили из бюджета 765,9 млн грн. Сколько из этих средств ушло на финансирование подведомственного предприятия — гостиничный комплекс «Киев», парламентарии в информации об исполнении бюджета не указывают. Но за минувший год гостиничный комплекс «Киев» потратил огромные деньги на ремонт, замену окон и дверей, приобретение новых немецких штор и светильников, столовых приборов из нержавеющей стали, мини-баров, сантехники…

Еще одна интересная тема — это питание проживающих в отеле нардепов. Согласно информации о госзакупках, гостиница приобретает для своих постояльцев дорогие алкогольные напитки иностранных производителей: виски BenRiach Sherry 12 y. o. (0,7 л, цена 1467 грн), бурбон Four Roses (1 л, 521 грн), виски Highland Queen (1,5 л, 629 грн), виски Jack Daniel’s (1 л, 695 грн), виски Glenfarclas 10 y. o., 0,7 л, коньяк Antique XO Premier Cru Grande Champagne, коньяк Hine, 0,7 л (цена 5900 грн), коньяк Jean Fillioux COQ (0,7 л, 1394 грн), водку RA blue vodka A.E.Dor (0,7 л, 655 грн), водку Skyy (1 л, 419 грн), пиво BrewDog Dead Pony club (0,33 л, 65 грн), а еще бренди, джин, текилу, ром, ликер, абсент.

Также депутаты в гостинице могут отведать разные тропические фрукты и орехи, названия которых большинство украинцев даже не слышали: личи, рамбутан, тамарилло, мангостин, кумкват, свити, лимкват. Заказывает гостиница для своих клиентов и слабощелочную воду Solan de Cabras (12 бутылок по 0,5 л — 1512 грн), а также разнообразные сырные, мясные и рыбные продукты: каре ягненка из Новой Зеландии, салями с черным трюфелем, осетр сибирский, лосось норвежский.

Командировок нардепов за границу за год стало стало больше. Расходы выросли в три раза по сравнению с 2017 годом.

Согласно паспорту бюджетной программы, в 2018 году депутаты совершили 128 визитов за границу, всего ездили 686 человек (депутатов и их помощников), в среднем на четыре дня каждый. Такие вояжи обошлись государству в 29,9 млн грн.

На этот год расходы на загранкомандировки депутатов предусмотрены в еще большем размере — 31,8 млн грн. Кроме того, реальные траты могут быть значительно больше. Ведь авиационные перевозки высших должностных лиц государства, к которым относится и председатель Верховной Рады Парубий, производит Государственное авиационное предприятие «Украина». А траты на него из казны составят еще 231 млн грн.

Источник: https://politeka.net