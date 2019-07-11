- Парламент Украины принял законопроект о химической кастрации педофилов18:23
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: не только купюра в 1000 грн17:50
- Экологическая катастрофа! Туристы массово бегут с курортов Крыма. ВИДЕО17:35
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов17:00
- Одесса захвачена и не подчиняется Киеву: Саакашвили сделал срочное заявление. ВИДЕО16:40
- Зеленский хочет уволить Кличко и назначить главой КГГА гендиректора «1+1» Александра Ткаченко - СМИ16:20
- Верховная Рада готовит мощный удар по телеканалам Кремля в Украине 16:00
- Зеленский придумал, что делать с Чернобыльской зоной15:20
- «Укрпочта» пригрозила прекратить доставку пенсий: заявление15:00
- СМИ: Порошенко вызвали на допрос в ГБР14:30
Скандал вокруг НБУ набирает обороты: не только купюра в 1000 грн
НБУ попал в новый скандал с нарушением авторских прав
На громком скандале с использованием пиратского шрифта в новой банкноте в тысячу гривен все не закончилась.
Позже появилось заявление о том, что Фотография орла на памятной монете номиналом 2 гривны была без разрешения взята у фотографа из Великобритании Джейкоба Спинкса. Если сравнить изображение на монете с оригинальным снимком, то можно увидеть, что в НБУ немного видоизменили птицу.
В условиях использования данной фотографии на сайте Джейкоба Спинкса указано, что тот, кто будет использовать снимок, должен указать имя автора, разместить ссылку на лицензию и описать, какие были внесены изменения в изображение. При этом на самом сайте НБУ на странице описания монеты в качестве художника и скульптора указан только Владимир Демьяненко.
В НБУ заявили, что все авторы монет указаны в текстовом описании, где имени Джейкоба Спинкса нет.
Отметим, ранее сообщалось, что дизайнеров Национального банка Украины обвинили в использовании пиратского шрифта при создании новой банкноты в тысячу гривен.
Об этом сообщил дизайнер Богдан Гдаль со ссылкой на официальный ответ создателей шрифтов Adobe на своей странице в Facebook. По его словам, скандал возник вокруг шрифта в надписи «Одна тысяча гривен» на обороте. Дизайнер заметил, что существует несоответствие форм некоторых букв шрифта официальным – Bickham Script Pro 3.
Как пояснил Гдаль, Bickham Script был создан еще в 1997 году, впоследствии лицензированный компанией Adobe, а к 2016 году вообще не было официальной кириллической версии.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, НБУ, скандал
- Гонтарева остается на посту главы НБУ, но с одним условием
- Герман собралась в суд, который будет ее увольнять
- Выборы президента. Грузины-"молодогвардейцы" терроризируют Донецк
- В НБУ объяснили, что происходит с курсом гривни в Украине
- НБУ введет санкции против российских банков
- Рабинович о пенсионной реформе: Власть в очередной раз прогнулась перед МВФ и нанесла удар по пенсионерам! ВИДЕО
- «Газопровод, школа, предприятие»: в ОРДО сообщили о повреждениях в результате ночного обстрела13:48
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»13:00
- Ситуация на КПВВ «ДНР»: «Октябрь закрывали из-за обстрела, в Горловке много пеших, на Каргиле пускают по 6 машин в 10−15 мин»11:03
- «Сгорело все дотла, тяжелые ожоги»: боец ВСУ показал последствия боя с террористами Донбасса10:45
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На КПВВ «Марьинка"мало машин10:11
- Названо имя бойца, погибшего при обстреле колонны главы Донецкой ОГА10:00
- В Кабмине сделали важное заявление по выплате песий жителям ОРДЛО09:00
- «Нападение четко показало, кто на самом деле не хочет мира на Донбассе»: Зеленский прокомментировал обстрел автоколонны на востоке Украины08:46
- На Донбассе развязались масштабные кровопролитные бои: ВСУ потеряли 9 бойцов, боевики - 608:00
- Тука назвал число жителей ОРДЛО, подавших заявки на получение паспорта РФ22:35
- Парламент Украины принял законопроект о химической кастрации педофилов18:23
- Скандал вокруг НБУ набирает обороты: не только купюра в 1000 грн17:50
- Экологическая катастрофа! Туристы массово бегут с курортов Крыма. ВИДЕО17:35
- В Персидском заливе произошел инцидент с кораблями ВМС Ирана и британским танкером17:15
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов17:00
- Одесса захвачена и не подчиняется Киеву: Саакашвили сделал срочное заявление. ВИДЕО16:40
- Зеленский хочет уволить Кличко и назначить главой КГГА гендиректора «1+1» Александра Ткаченко - СМИ16:20
- Верховная Рада готовит мощный удар по телеканалам Кремля в Украине 16:00
- В Египте ввели новое правило для туристов15:39
- Зеленский придумал, что делать с Чернобыльской зоной15:20
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Стало известно, что видят собаки во снах на самом деле20:12
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача11:20
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
- "Это единственное, что Зеленский должен уяснить про Путина", - Портников сделал тревожное предупреждение22:25
- Лузеры недели: астрологи назвали знаки Зодиака, которым не повезет с финансами19:34
- "Начало сбываться": появилось последнее предсказание знаменитого мольфара об Украине
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- Зеленский подписал закон, касающийся нашего будущего: подробности
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Зеленский готов снять блокаду с Донбасса, появилось срочное заявление: «есть только одно условие»
- «Находим деньги и…»: Зеленский забрался вглубь зоны разведения на Донбассе и поразил заявлением
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Владимир Зеленский показал зубы. За коррупцию уволены главные таможенники. ВИДЕО
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»