Стеклянный «мост Кличко» сломался: всплыла новая проблема, скандальные фото

11.07.2019 12:04

На печально известном «мосту Кличко» в Киеве в очередной раз образовалась большая трещина.

Сообщается, что снимки были сделаны журналистами сегодня утром, 11 июля. На этот раз повреждения на «мосту Кличко» были найдены не на стеклах, а у основания одного из ограждений.

На опубликованных кадрах видно, что трещина размером с палец появилось на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение всей конструкции, ослабли и провисли.

Источник: https://politeka.net