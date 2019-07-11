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«Укрпочта» пригрозила прекратить доставку пенсий: заявление
Глава Укрпочты Игорь Смелянский направил письмо Кабмину и Пенсионному фонду, в котором заявляет, что продолжит доставку пенсий с 1 января 2020 года при условии предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа.
"Я заранее предупреждаю Вас, Минсоцполитики и Пенсионный фонд, что с 1 января 2020 года Укрпочта не будет доставлять пенсии по нынешнему убыточному тарифу", - говорится в письме, передает Корреспондент.
Глава компании также заявил, что у правительства есть время до 1 сентября для выбора одного из двух путей решения вопроса пересмотра тарифа по доставке пенсий.
"Первый - принять новый тариф на доставку пенсий, который был утвержден Министерством инфраструктуры и Министерством экономического развития и торговли еще в ноябре 2017 года. Но он торпедируется Министерством социальной политики. Второй путь - вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер, чтобы рынок определил ее стоимость", - предлагает Смилянский.
Он отметил, что тариф на доставку пенсии остается неизменным с 2004 года, несмотря на рост заработных плат, цены топлива и других его составляющих.
Смилянский напомнил, что ровно год назад, после громких заявлений о закрытии отделений и увольнении почтальонов Укрпочта получила от Пенсионного фонда 500 млн грн на покрытие убыточности тарифа. Но эти средства покрыли расходы лишь на полгода.
"Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", - подчеркнул Смелянский.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Укрпочта, тариф, доставка, пенсии
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