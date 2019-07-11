В Кремле ждут «внятный сигнал» от Зеленского

11.07.2019 08:30

Россия до сих пор не получила «внятных сигналов» от избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и нардепом ВР Юрием Бойко. Об этом сообщают российские СМИ,

Так, российский премьер отметил:

«Несмотря на проведение выборов президента, мы пока не получили каких-то внятных сигналов о том, какой курс будет проводить новый президент. Естественно, мы ждем результатов выборов в Верховную раду, надеемся, что они в большей степени будут отражать чаяния миллионов граждан Украины».

Источник: https://donpress.com