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В парламентском комитете поддержали отставку Климкина
Члены комитета Верховной Рады по иностранным делам поддержали представления главы государства Владимира Зеленского об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и назначении вместо него Вадима Пристайко. Как передает replyua.net, решение соответствующего содержания приняли на заседании парламентского комитета.
В частности, члены комитета поддержали проекты постановлений об увольнении Климкина с должности главы МИД (№10381) и о назначении Пристайко главой Министерства иностранных дел Украины (№10382). Отметим, что в заседании комитета принимал участие как кандидат на пост главы МИД, так и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук. В скором времени данный вопрос вынесут на голосование в сессионный зал.
Примечательно, что в МИД Украины Вадим Пристайко работает уже порядка 20 лет. За свою многолетнюю карьеру он успел сменить ряд должностей, побывав послом в Канаде, консулом в Австралии, а также замглавы Министерства иностранных дел. На сегодняшний день он постоянный представитель Украины в НАТО.
Теги: Донбасс, парламент, отставка, Климкин
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