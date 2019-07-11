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Верховная Рада готовит мощный удар по телеканалам Кремля в Украине
В Верховной Раде планируют в ближайшее время принять закон о прозрачном финансировании украинских телеканалов. Об этом журналистам сообщил спикер Парламента, передает "Диалог.UA".
Ранее Луценко раскрыл резонансную правду о финансировании канала Медведчука. Так, Парубий заявил, что уже сегодня, 11 июля, Верховная Рада может рассмотреть законопроект "О введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации".
Автор документа Николай Княжицкий подчеркивает, что подобный закон позволит украинским антикоррупционным органам проверять источники финансирования СМИ. Парубий же подчеркнул, что законопроекты в своей основе будут направлены на то, чтобы не допустить скупки телеканалов за счет российских финансовых активов.
Он отметил, что законопроекты необходимо принять, пока РФ не скупила все СМИ. Ранее Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовные производства по факту подготовки телемоста между украинским каналом NewsOne и прокремлевским "Россия 1".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Кремль, Верховная Рада, телеканал
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