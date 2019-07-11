Владимир Путин даст ответ о переговорах по Донбассу после выборов в Раду

11.07.2019 19:30

Президент Российской Федерации Владимир Путин даст ответ на предложение Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу только после досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он сообщил журналистам на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом.

Ранее президент Украины предложил обсудить вопрос войны на востоке страны в Минске совместно с лидерами Великобритании, США, ФРГ и Франции.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от «расширения нормандского формата». Однако такая встреча возможна только после завершения выборов и формирования нового правительства, кроме того она должна быть «хорошо подготовлена».

«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — заявил он.

Также Путин сказал, что не знает, как на это предложение отреагируют лидеры стран-участниц нового формата переговоров.

Источник: https://donpress.com