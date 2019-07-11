Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Владимир Путин даст ответ о переговорах по Донбассу после выборов в Раду

11.07.2019 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт

Президент Российской Федерации Владимир Путин даст ответ на предложение Владимира Зеленского о переговорах по Донбассу только после досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом он сообщил журналистам на встрече с президентом Боливии Эво Моралесом.

Ранее президент Украины предложил обсудить вопрос войны на востоке страны в Минске совместно с лидерами Великобритании, США, ФРГ и Франции.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от «расширения нормандского формата». Однако такая встреча возможна только после завершения выборов и формирования нового правительства, кроме того она должна быть «хорошо подготовлена».

«Более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны», — заявил он.

Также Путин сказал, что не знает, как на это предложение отреагируют лидеры стран-участниц нового формата переговоров.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, выборы, переговоры, Верховная Рада
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх