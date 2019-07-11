Выборы на носу: Верховная Рада приняла Избирательный кодекс

11.07.2019 13:14

Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс (№3112-1). Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 230 народных депутатов.

От фракции «Блок Петра Порошенко» «за» проголосовали 67, от «Народного фронта» - 43, от «Оппозиционного блока» - 20, от «Самопомочи» - 25, от Радикальной партии - 17 от «Батькивщины» - 14, от группы «Воля народа» - 2, от группы «Видродження» - 2, внефракционные - 40.

В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с одним общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список. Согласно кодексу, в распределении депутатских мандатов участвуют те партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

Источник: https://from-ua.com