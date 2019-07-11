Зеленский хочет уволить Кличко и назначить главой КГГА гендиректора «1+1» Александра Ткаченко - СМИ

11.07.2019 16:20

Глава государства Владимир Зеленский намерен уволить Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации, а вместо него назначить генерального директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко. Как передает replyua.net, такая информация была распространена рядом СМИ. Отмечается, что назначение запланировано уже на завтра.



«Как говорят в Зе-команде, проект такого указа есть, но окончательного решения еще нет. Сейчас идут переговоры с Кличко. Мэр вчера встречался с Зеленским по поводу этого вопроса. Ткаченко же в «зеленой команде» рассматривают в качестве претендента на должность мэра Киева», - пишет «112 Украина».



«В политических кругах самой вероятной кандидатурой на мэрскую должность от «Слуги народа» называют Александра Ткаченко, гендиректора «1+1» Игоря Коломойского и девятого номера в партийном списке СН на парламентских выборах. Однако сам Ткаченко в комментарии изданию theБабель сказал, что не намерен бороться за пост городского головы столицы», - сообщает в свою очередь «РБК-Украина».