Зеленский и Путин договорились: первые подробности исторического разговора

11.07.2019 21:38

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сообщается, что президентам удалось прийти к соглашению

О телефонной беседе президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. По его словам, разговор состоялся по инициативе Киева.

Подробности беседы пока не раскрываются, однако известно, что президенты договорились продолжать контакты в нормандском формате.

Также сообщается, что в ходе разговора Владимир Зеленский и Владимир Путин обсуждали урегулирование войны на Донбассе и вопрос возвращения пленных.

Источник: https://politeka.net