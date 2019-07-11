Зеленский придумал, что делать с Чернобыльской зоной

11.07.2019 15:20

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Чернобыльскую зону отчуждения подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". Об этом сообщила пресс-служба президента 10 июля, текст указа пока не опубликован, передает Гордон.

"Указ станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего, мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции... Мы должны дать этой территории Украины новую жизнь. До сих пор Чернобыль был отрицательной частью бренда Украины. Пришло время это изменить. Чернобыль – это уникальное место на планете, где природа возрождается после мировой техногенной катастрофы, где есть настоящий "город-призрак". Мы должны показать это место ученым, экологам, историкам, туристам", – сказал Зеленский.

Указ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

"Согласно указу, будут проложены новые туристические маршруты, в частности водным путем, построены новые контрольно-пропускные пункты, а имеющиеся восстановят и модернизируют. Также будут отменены необоснованные ограничения и запреты, например касательно видеосъемки. Благодаря взаимодействию мобильных операторов в Чернобыльской зоне улучшится связь", – говорится в сообщении.

Кроме этого, туризм в Чернобыле намерены популяризовать на международных мероприятиях.

Указ обязывает чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской зоны в течение трех дней через электронный кабинет, электронные билеты будут синхронизированы. Об отказах в посещении человек будет узнавать накануне запланированного визита.

Кроме этого, в зоне отчуждения планируют разрешить партнерам из стран Евросоюза и НАТО проводить учебно-тренировочные мероприятия по предотвращению и ликвидации аварий.

"К сожалению, до этого времени зона отчуждения есть еще и символом коррупции в Украине. Это – взятки, которые силовики собирают с туристов, и нелегальный вывоз металлолома и использование природных ресурсов. Все это очень скоро прекратим. Давайте наконец перестанем отпугивать туристов и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит", – добавил президент.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.

Источник: https://from-ua.com