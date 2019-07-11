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Зеленского ждут в Конгрессе США: подробности исторического события
Вчера, 10 июля, сопредседатели Украинского конгрессового кокуса предложили Конгрессу кандидатуру президента Зеленского для выступления перед конгрессменами.
Об этом сообщается в официальном письме конгрессменов, передает "Диалог.UA". Ранее президенту Владимиру Зеленскому предложили жесткое, но необходимое в условиях российской вооруженной агрессии решение.
Так, в письме говорится, что президент Украины должен выступить в Конгрессе во время совместного заседания двухпартийного Украинского конгрессового кокуса и конгрессменов США. Уточняется, что Конгресс должен протянуть Украине "дружественную руку помощи" и пригласить президента для выступления.
Также в письме указывается, что Россия оказывает сильнейшие давление на Украину и Конгресс не должен стоять в стороне.
"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса станет мощным символическим посланием Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - сказано в письме. Сам президент пока не прокомментировал данную инициативу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: США, Донбасс, конгресс, Зеленский
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