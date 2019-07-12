24 года заключения: Итальянский суд вынес приговор украинскому военному

12.07.2019 17:28

Суд города Павия в Италии приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Об этом сегодня 12, июля, на своей сртанице в Facebook сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий, пишут Донецкие новости.

«Ужасная новость! Итальянский суд приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения. Нет слов», – написал он.

По его словам, Маркив сказал, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и что всегда будет защищать Украину.

Прокуроры просили признать Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Ранее сообщалось, что адвокат украинского военного Виталия Маркива Раффаэле Делла Валле выступил на суде в итальянском городе Павия с итоговой речью, которая длилась 6 часов.

Напомним, 1 июля 2017 года стало известно о том, что в Италии по подозрению в причастности к гибели под Славянском фоторепортера Андреа Роккелли арестовали украинского военного Виталия Маркива. В ГПУ заявили, что удивлены арестом украинского военного. «По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск», – заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Как отмечалось, 24 мая 2014 года в районе поселка Андреевка в районе Славянска под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик (россиянин Андрей Миронов) погибли. 30 июня 2017 года в итальянском городе Болонья по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли был арестован украинский доброволец Виталий Маркив.