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Дожди, грозы, прохлада: Синоптик рассказала о погоде на выходные

12.07.2019 13:33
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Дожди, грозы, прохлада: Синоптик рассказала о погоде на выходные

Синоптик Наталка Диденко сообщила, что погода в Украине будет оставаться прохладной еще в течение недели. Об этом она написала на своей страничке в Facebook.
По словам синоптика, в ближайшие выходные в Украине ожидаются дожди, местами с грозами и прохладные ночи.
«Существенное потепление придет в Украину с 19 июля», — говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, похолодание, дождь, гроза
 
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