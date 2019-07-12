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Луценко вызвали на допрос, появилось срочное заявление: что известно на данный момент
Как стало известно в пятницу, 12 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало Луценко на допрос в связи с принятием процессуального решения о передаче дела в отношении участника евромайдана Бубенчика.
Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. По ее словам, допрос назначен на понедельник, 15 июля, пишет Политека.
«Его вызывают в понедельник на 15:00 по поводу принятия им процессуального решения о передаче дела в отношении участника евромайдана Бубенчика. Тогда генпрокурор принял процессуальное решение о новом составе прокуроров. Ведь именно из-за предвзятости и затягивание процесса тогда поднялась волна возмущения участников евромайдана. Соответственно обратно была реакция генпрокурора», — сообщила Сарган.
Она заявила, что передача дела была нужна для проведения эффективного досудебного расследования, однако в НАБУ с таким решением явно не согласны. В бюро действия Луценко были расценены как злоупотребление служебным положением, в связи с чем в отношении генпрокурора и было открыто уголовное производство.
«Группу прокуроров тогда возглавила управляющий заместитель прокурора управления спецрасследований ГПУ (Сергея Горбатюк — ред.) Анжела Стрижевская. Тогда состоялась переквалификация дела в этом производстве. А НАБУ открыло дело (против Луценко — ред.) по статье 364 «злоупотребление служебным положением», — подытожила Сарган.
Теги: Донбасс, Луценко, допрос
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