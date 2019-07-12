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Появились яркие кадры морских учений войск США и Украины, снятые с воздуха. ВИДЕО
12.07.2019 10:09
В сети опубликовали захватывающее видео ежегодных летних морских учений Sea Breeze 2019.
Об этом сообщает телерадиостудия "Бриз МО Украины", передает apostrophe.ua.
Отмечают, что во время второй практической фазы учений "Си Бриз - 2019" в море выстроилась эскадра военных кораблей-участников маневров и провела тренировку типа "ФОТЕКС". К тренировкам также привлекалась авиация Военно-морских сил Вооруженных сил (ВМС ВС) Украины и ВМС Соединенных Штатов Америки.
Учения военнослужащих двух стран запечатлели с воздуха и разместили видеоролик в интернете.
Теги: Украина, США, Донбасс, тренировка, учения, авиация, ВМС
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